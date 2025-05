"Un uomo semplice Papa Leone XIV", come racconta Nazzareno Marconi, Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e Vescovo di Macerata. Più volte spiega Mons. Marconi, l'allora Cardinale Prevost era venuto nella nostra regione, a Tolentino, anche per via della presenza degli agostiniani, l'ordine religioso a cui appartiene. Ma i rapporti del nuovo Papa con le Marche passano anche dalla città mariana di Loreto, dove due anni fa Leone XIV, in veste di cardinale, aveva celebrato la messa in Basilica in occasione della festa della Madonna.