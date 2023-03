ANCONA – Maxi sequestro di beni di valore in diverse regioni italiane, tra queste anche le Marche (oltre a Lombardia, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia), dopo l’intervento dei finanzieri provinciali di Milano. L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, ha permesso di stroncare un’insidiosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi illeciti, per 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi. Nelle Marche i sequestri sono stati effettuato in provincia di Macerata e a San Benedetto del Tronto.

Nel sistema fraudolento sono coinvolte a vario titolo 18 persone fisiche nonché 24 società nazionali ed estere, attraverso le quali transitavano i capitali illeciti, dapprima diretti verso paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e Serbia) e successivamente reintrodotti in Italia mediante restituzione in denaro contante agli artefici della frode.

Complessivamente sono stati schierati in campo 150 finanzieri che hanno sequestrato contanti in valuta nazionale ed estera per circa 800mila euro, disponibilità liquide su conti correnti per quasi 3 milioni di euro, 120 immobili, 100 veicoli e 2 yacht nonché numerosi orologi di pregio e gioielli. L’operazione, avviata 7 mesi fa, è stata supportata da unità navali, cinofile cash dog ed antidroga.

È stato eseguito anche un fermo per detenzione di una pistola rubata, un arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti con sequestro di circa 19 grammi di cocaina e materiale da taglio ed è anche stato notificato un decreto di espulsione nei confronti di un clandestino di origine peruviana.

Come confermato dai finanzieri di Gorgonzola, nella nostra regione le perquisizioni sono state effettuate tra Macerata e San Benedetto del Tronto. In provincia di Macerata sono stati sequestrati conti correnti, immobili, auto e oggetti di lusso, mentre nella città rivierasca del Piceno sono stati confiscati due yatch. 4 le persone coinvolte, 2 invece le società.