La Festa del Ciauscolo IGP e del salame spalmabile si conferma anche nel 2026 un’occasione speciale per far incontrare il numeroso pubblico che ogni anno raggiunge Sarnano con i produttori di questa amata eccellenza della cucina marchigiana. Una manifestazione che, attorno al suo grande protagonista, ha saputo costruire negli anni un ricco programma di iniziative e spettacoli, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate enogastronomica marchigiana.

Premesse confermate anche dalla settima edizione, che sabato 5 e domenica 6 settembre ha animato l’incantevole borgo, con il ciauscolo e le produzioni tipiche locali al centro della manifestazione. L’evento, ideato e organizzato da La Ricreazione Srl, con il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e il patrocinio del Comune di Sarnano, ha visto anche il coinvolgimento di importanti partner come BCC Recanati e Colmurano e Tennacola Spa. La Festa, per la rilevanza acquisita nel panorama enogastronomico regionale, è inoltre inserita tra le tappe ufficiali del Grand Tour delle Marche di Tipicità.

A fare il punto sulla riuscita è Donato Bevilacqua, Amministratore de La Ricreazione srl: “La soddisfazione più grande è vedere ogni anno la gioia dei visitatori, che hanno l’opportunità di incontrare direttamente i produttori, assaggiare le loro specialità e conoscere più da vicino queste eccellenze. Allo stesso tempo, è altrettanto gratificante constatare l’entusiasmo degli stessi produttori, che apprezzano questa manifestazione proprio perché permette loro di avere un contatto diretto con i consumatori e di raccontare le proprie storie e peculiarità. Sono loro il vero cuore dell’iniziativa e per questo vogliamo ringraziarli, insieme a tutti gli operatori che hanno partecipato e che, con il loro contributo, rendono viva ogni edizione”.

“La Festa ha ormai acquisito una forte capacità attrattiva – ha detto il Presidente Territoriale di Confartigianato Enzo Mengoni -, richiamando ogni anno a Sarnano un pubblico numeroso e contribuendo, attraverso il Ciauscolo e il salame spalmabile, a far conoscere le eccellenze e il saper fare del nostro territorio. Uno dei suoi punti di forza è proprio la capacità di mettere in rete attività produttive diverse, creando occasioni di incontro e collaborazione e valorizzando questo prodotto in tutte le sue forme. Un ringraziamento va quindi ai produttori artigiani, alle imprese che hanno partecipato al nostro Speciale Aperigusto, a quelle presenti negli stand di Eccellenze Artigiane e agli operatori protagonisti degli showcooking: con il loro lavoro e la loro partecipazione hanno arricchito la manifestazione, contribuendo a raccontare la qualità e la varietà del nostro tessuto imprenditoriale”.

Conclude il Sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi: “Nonostante il caldo intenso di questo weekend – le sue parole -, anche questa edizione della Festa si è dimostrata ricca di iniziative e, soprattutto, ha registrato un grande riscontro in termini di presenze e di visitatori. Una rassegna ormai consolidata, che cresce anno dopo anno grazie al lavoro degli organizzatori de La Ricreazione e alla collaborazione della Regione Marche, di Confartigianato e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un evento che ha un obiettivo importante: valorizzare un’eccellenza identitaria del nostro territorio, il ciauscolo, e farla conoscere sempre di più anche oltre i confini regionali. Un ringraziamento particolare va anche all’Università di Camerino, per aver partecipato e portato il proprio contributo. La Festa del Ciauscolo, inserita nel Grand Tour delle Marche dí Tipicità, si conferma quindi una tappa importante della promozione territoriale e gastronomica della nostra regione. L’auspicio è quello di continuare a migliorare e a crescere, soprattutto insieme ai produttori e alle aziende che, attraverso il loro lavoro quotidiano, rendono possibile la produzione di qualità e mantengono vive le eccellenze che identificano le nostre comunità e il nostro territorio”.