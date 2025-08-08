La Zona Economica Speciale per le Marche e per L'Umbria, annunciata dalla premier Meloni lunedì' scorso, prevede un credito d’imposta dal 15% al 35% per gli investimenti e un’autorizzazione unica con tempi tra i 30 e i 75 giorni. L’approvazione è attesa entro l’autunno e la misura sarà applicabile anche in retroattività per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. È prevista la possibilità di cumulo con i benefici di Industria 4.0 e Industria 5.0. Un’opportunità rilevante soprattutto per l’entroterra colpito dal sisma del 2016.