ANCONA – Arrestato a Cerignola (Foggia) un 40enne pluripregiudicato, ritenuto il quarto autore materiale dell’incendio appiccato la sera dell’11 aprile scorso nello stabilimento industriale Sigilla di Pesaro, in via Ricci, dove si producono imballaggi in cartone. In precedenza erano stati eseguiti altri due arresti e un’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altre tre persone sospettate di concorso nel rogo.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cerignola in collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Pesaro, lo scorso 18 giugno. Il 40enne si era volontariamente sottratto all’esecuzione della misura rendendosi irreperibile, fino quando i Carabinieri – che l’hanno incessantemente ricercato – lo hanno individuato e catturato, nel cuore della notte, nella zona industriale di Cerignola.

Inutile il suo tentativo di fuga per sottrarsi nuovamente all’arresto. Nei prossimi giorni comparirà dinanzi al Giudice per il previsto interrogatorio di garanzia.