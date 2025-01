Dino Latini rompe il silenzio e risponde su èTV alle ultime dichiarazioni di Francesco Pirani, ex Sindaco di Osimo ed ex alleato del leader delle Liste Civiche. Ecco i punti salienti toccati dal Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche:

– "Perché Osimo è caduta? Per il programma: Tari, Bio Metano ed altre questioni per cui Pirani ha cambiato le carte in tavola rispetto alle promesse elettorali. Noi non potevamo accettarlo"

– "Pirani mi accusa di aver fatto giochi politici? I giochi politici li hanno fatti loro: volevano di fatto cancellare le Liste civiche che sono state fodamentali per la sua vittoria"

– "Ho fatto cadere io Pirani? NO, Pirani è scappato, è scappato col pallone, e ci ha rimesso tutta la città. Ha mancato di esperienza. Io ho provato a mediare fino all'ultimo, mi sono preso tutte le colpe, ma non è bastato".

– "Io non mi ricandiderò. Se Pirani si ricandidasse? Sarei pronto anche ad appoggiarlo di nuovo, se riuscissimo a chiarire definitivamente le nostre divergenze, siamo alternativi al centrosinistra

– "Approfitto di questa intervista per chiedere scusa a Francesco Acquaroli. Il Presidente si era speso personalmente per cercare di risolvere la situazione…"