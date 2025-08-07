ASCOLI PICENO – La Cabina sisma, coordinata dal Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli, ha approvato gli interventi a favore di Via Po, nel comune di Ascoli Piceno. L’area del quartiere di Via Po, nel tratto compreso tra il civico 2 e 32, situato a nord-ovest del centro storico del comune di Ascoli Piceno, con destinazione d’uso prevalentemente abitativa e commerciale, risulta essere zona interessata da forti fenomeni erosivi del terreno che hanno portato a dichiarare il rischio di dissesto molto elevato e l’area soggetta a crollo, con stato attivo e carattere in aumento e conseguente pericolosità per la presenza di edifici ad uso civile e commerciale che possono essere direttamente coinvolti nei fenomeni di dissesto.



La situazione di dissesto idrogeologico è stata aggravata dagli eventi sismici di agosto 2016, che hanno provocato gravi danni strutturali agli edifici nonché ulteriori e localizzati crolli, con contestuale ammaloramento delle opere accessorie e di contenimento insistenti sull’area, oltre al danneggiamento strutturale, con conseguente valutazione di inagibilità degli edifici. Si rende necessario procedere dapprima a realizzare l’intervento pubblico di messa in sicurezza della infrastruttura viaria, e quindi alla demolizione degli edifici danneggiati con contestuale realizzazione di opere di mitigazione del versante e sistemazione finale dell’area. Gli interventi sono tutti di grande interesse pubblico e

presentano profili tecnici estremamente complessi, che richiedono il coordinamento di molteplici competenze e professionalità per ripristinare una situazione di sicurezza per l’infrastruttura viaria ed i sottoservizi. Il totale previsto per gli interventi è di 3.500.000,00 euro. L’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli interventi in oggetto.



“Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Po, ad Ascoli rappresentano un tassello fondamentale della strategia di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.Si tratta di un’area fortemente vulnerabile, dove l’azione combinata del sisma e delle criticità idrauliche ha messo in evidenza l’urgenza di un intervento strutturale e duraturo- dichiara il Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli – Abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto, che non solo risponde a esigenze di protezione civile e ambientale, ma rientra in quella visione più ampia di rigenerazione urbana e territoriale che vogliamo portare avanti nei territori colpiti dal sisma”.

Durante la Cabina sisma presieduta dal Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, sono stati inoltre approvati alcuni incrementi di spesa per alcuni interventi in provincia di Ascoli. Per quanto riguarda il comune di Montegallo, per gli interventi nella frazione di Propezzano, l’aumento per i lavori è quantificato in 185.227,15 euro per un nuovo totale di 427.309,03 euro. Per l’intervento previsto al Palazzo Municipale di Montemonaco c’è un incremento di 696.100,00 euro per un nuovo totale di 1.646.100,00 euro. Per l’intervento all’ex Molino elettrico e ufficio Postale di Palmiano c’è un aumento di 290.512,00 euro per un totale che ammonta a 955.000,00 euro.

“È fondamentale non rallentare il percorso di ricostruzione, ma piuttosto accelerarlo con strumenti normativi e finanziari adeguati, affinché ogni euro speso rappresenti un investimento per la rinascita dei nostri territori. Siamo al fianco di tecnici, imprese e amministrazioni locali per assicurare trasparenza, efficienza e rapidità in ogni fase del processo- dichiara il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e i sindaci per la loro collaborazione sempre efficace”