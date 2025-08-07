MACERATA – La Cabina di Coordinamento presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha autorizzato una serie di incrementi per alcuni interventi in provincia di Macerata.

Ad Apiro, per i lavori per lo spazio espositivo nella ex chiesa di San Francesco, è stato disposto un aumento di 263.331,38 euro per un nuovo totale previsto che è di 515.500,00 euro. Ad Ussita per le opere di mitigazione rischio valanghe – versante sud-ovest Monte Rotondo l’aumento è di 5.364.999,31 euro per un totale lavori di 8.364.999,31 euro. A Treia per il nuovo Polo Scolastico Fraz. Passo di Treia ci sono 3.985.000,00 euro per i lavori per un totale di 8.685.000,00 euro.

“Parliamo di interventi calibrati e precisi per assicurare la qualità, la sicurezza e la durata delle opere. Ogni variazione è attentamente valutata, monitorata e giustificata, e rientra in un percorso trasparente che mette al centro le comunità colpite- sottolinea il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e i Sindaci per la loro collaborazione sempre efficace”