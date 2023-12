CIVITANOVA MARCHE – Dopo un mese ricoverato in ospedale si è spenta ogni speranza per il piccolo Safi Fourat, il piccino di due anni che era caduto dal terrazzo di un appartamento a Civitanova Marche, nella serata dello scorso 28 ottobre. Il bambino, di origine tunisina, era con la famiglia, la mamma, il papà e il fratellino più grande, ospite da parenti quando c’è stata la tragedia. Secondo la ricostruzione dei familiari il piccolo stava giocando in casa, ma sarebbe riuscito ad andare sul terrazzo attraverso la portafinestra socchiusa. Si sarebbe arrampicato sul muretto, poi il tragico volo di dieci metri, dal quarto piano e la corsa disperata in ospedale, al Salesi. Il bambino aveva riportato un grave trauma cranico, poi dopo un mese il finale più drammatico. Sull’incidente la procura aveva aperto un’inchiesta ma non c’è alcun dubbio che si sia trattato di un tragico incidente.