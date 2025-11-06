Una tradizione che dura da più di 40 anni quella della sagra del Marrone Castellano a Castelsantangelo sul Nera, andata in scena nello scorso week end di Ognissanti. Da sempre un momento di ritorni e di ricordi, anche per chi vive ormai lontano per un fiore e un pensiero per i propri cari nel giorno dei defunti. Ma anche un’occasione di comunità e di ritorno alle tradizioni, attorno al frutto invernale della montagna appenninica, il marrone. Per ritrovarsi comunità, dopo le prove del terremoto di ormai 9 anni fa.