ANCONA – Il primario della Struttura organizzativa dipartimentale (Sod) Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Torrette (Ancona), Massimo Balbi, ha presentato un esposto alla Procura di Ancona per il “declassamento” del reparto.



Secondo il primario, nonostante una lista d’attesa con 1.249 persone, alla Sod è stata riservata una sola sala operatoria a settimana. “Verso la fine del 2022, al reparto sono stati tolti ulteriori posti letto e siamo così passati dai 18 nel 2018 a due nel 2023 e a uno nel 2024.

L’esposto di Balbi, assistito dall’avvocato Paolo Campanati, indica due ipotesi di reato: interruzione di pubblico servizio e rifiuto/omissione di atti d’ufficio