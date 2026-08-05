ANCONA – Il caldo non molla la presa nelle Marche. Domani e venerdì, infatti, la regione si “colorerà” di rosso, stando al bollettino diffuso poche ore fa dalla Protezione civile. Per il 6 e il 7 agosto, le più grandi città marchigiane registreranno temperature particolarmente elevate che, in taluni casi, sfioreranno persino i 40 gradi centigradi (come le percepite a Fabriano e a Macerata).

Ancona, in modo particolare, è “attenzionata” anche dal Ministero della Salute che, nel monitoraggio delle ondate di calore su 27 città dell’Italia, la colloca in rosso già dalla giornata odierna e per i prossimi due giorni. Non è certo l’unica dello Stivale, dove quella colorazione è particolarmente ricorrente in questi giorni in cui si boccheggia per l’afa.

Dal Comune, pochi minuti fa, un’informativa alla popolazione attraverso i social: “Allerta calore: bollino rosso per domani e venerdì 7 agosto a seguito del bollettino emesso dalla Protezione civile regionale. Prevista un’allerta per le elevate temperature che potranno raggiungere i 38 gradi centigradi”. Il Municipio ricorda che “sono a disposizione per cittadini più fragili le sale climatizzate dei Centri sociali comunali, il monitoraggio telefonico a cura del Filo d’Argento Dorico, la possibilità di ricevere in comodato d’uso gratuito i condizionatori portatili per le situazioni più critiche”. Ulteriori informazioni sul sito del Comune e del Ministero.