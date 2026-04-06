MACERATA – I bagordi delle feste sono costati cari sulle strade maceratesi. Nella notte di Pasqua la Polizia Stradale di Macerata ha ritirato 13 patenti per guida in stato di ebbrezza, con conducenti per lo più tra i 20 e i 30 anni, tra cui cinque donne. Altri sei automobilisti sono risultati positivi ai test di screening per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope: cinque al Thc, principio attivo della cannabis, e uno alle anfetamine.

I controlli sono stati concentrati soprattutto lungo le arterie della fascia costiera che conducono ai principali luoghi di aggregazione giovanile, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione degli incidenti stradali e al contrasto della guida alterata da alcol o droga. Nel corso delle verifiche sono state contestate 14 violazioni al codice della strada, quattro delle quali comporteranno il deferimento all’autorità giudiziaria. Complessivamente sono stati decurtati 160 punti patente.

Secondo quanto riferito dalla Questura, i controlli sono stati disposti sulla base di direttive ministeriali attuate in ambito provinciale attraverso il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Macerata. L’attività operativa, voluta dal questore Luigi Mangino in collaborazione con il Compartimento Polizia Stradale per le Marche, è stata condotta dalle pattuglie della Sezione Polizia Stradale.