La Cabina sisma, presieduta dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ha dato il via libera a una nuova ordinanza che modifica l’articolo 10 dell’ordinanza 222/2025, già aggiornata con l’ordinanza 244/2025, introducendo misure a sostegno dei beneficiari della ricostruzione privata.



Il provvedimento consente ai titolari di pratiche di ricostruzione di avvalersi delle disposizioni economiche di maggior favore fino alla liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori (Sal), superando alcune criticità applicative emerse negli ultimi mesi, in particolare in relazione alla disciplina del superbonus.



La modifica, fa sapere il commissario, nasce dall’esigenza di assicurare continuità amministrativa e finanziaria agli interventi già avviati, evitando discontinuità che avrebbero potuto penalizzare famiglie e operatori economici impegnati nella ricostruzione.

In particolare, l’ordinanza estende la possibilità di accesso alle condizioni più favorevoli previste dall’ordinanza 222/2025, garantendo tale facoltà fino al decreto di liquidazione dell’ultimo Sal e mantenendo la necessaria rinuncia alle agevolazioni alternative previste dalla normativa sul superbonus, evitando sovrapposizioni di benefici.

“In questo modo interveniamo in modo concreto ed efficace per evitare rallentamenti nei cantieri e garantire certezza normativa a cittadini, professionisti e imprese. L’obiettivo è uno solo: completare la ricostruzione senza lasciare indietro nessuno”, sottolinea il commissario Castelli.