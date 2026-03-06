Alla Mole Vanvitelliana di Ancona l’evento dal titolo “Mare Innovazione Comunità” dedicato al futuro del settore ittico e allo sviluppo delle comunità costiere marchigiane. L’incontro, condotto con la modalità “Open Space”, è stato dedicato al ruolo strategico del GALPA Marche, organismo previsto dall’Unione Europea che opera in collaborazione con la Regione Marche per sostenere lo sviluppo sostenibile delle aree costiere attraverso finanziamenti, progettualità territoriali e il coinvolgimento diretto di pescatori, imprese, enti locali e stakeholder del comparto.

L’evento ha rappresentato un momento concreto di confronto tra istituzioni, pescatori, imprese e stakeholder, con l’obiettivo di costruire insieme strategie efficaci e condivise per il futuro del comparto marittimo. Al centro dell’iniziativa l’impegno del GALPA Marche nel promuovere un modello di sviluppo che metta al centro le comunità costiere, sostenendo innovazione, sostenibilità ambientale e nuove opportunità per imprese e giovani.

Nel corso dell’incontro sono state presentate anche le opportunità di finanziamento attive per il settore ittico grazie ai fondi FEAMPA, insieme ad esempi di buone pratiche e progetti realizzati sul territorio.

All’evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, i rappresentanti dei Comuni costieri regionali, operatori del settore, associazioni di categoria, Università Politecnica delle Marche, AMAP e numerosi stakeholder territoriali.