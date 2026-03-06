E’ stata Monica Caradonna, conduttrice di Linea Verde Italia su RAI 1, ad accompagnare la comunità di Tipicità nella giornata inaugurale di oggi venerdì 6 marzo.

La trentaquattresima edizione ha aperto i padiglioni del Fermo Forum dalle 9:30 alle 20; sabato e domenica chiusura posticipata alle 21:00.

La cerimonia inaugurale ha visto la presenza delle autorità locali e nazionali, e la partecipazione delle delegazioni estere ospiti di questa edizione: Bahia Blanca per l’Argentina, Kyoto per il Giappone, El Jadida per il Marocco, Czemrencha per la Polonia e Lozova per l’Ucraina.

Quasi duecento le realtà che, negli stand e negli spazi eventi del Fermo Forum, espongono le loro prelibatezze, l’artigianato e l’industria di qualità, ma anche le proposte turistico-esperienziali.

Per info e prenotazioni www.tipicita.it

Date : 6, 7, 8 marzo 2026

: 6, 7, 8 marzo 2026 Orari : sabato 7 e domenica 8 h. 9.30-21.00;

: sabato 7 e domenica 8 h. 9.30-21.00; Luogo: Fermo Forum, Loc. Girola, Fermo (Marche, Italia)

Fermo Forum, Loc. Girola, Fermo (Marche, Italia) Biglietto d’ingresso: € 8,00, ridotto € 4.00 (convenzioni sul sito internet)

Ristorante: in fiera gestito da Ass. Cuochi del Fermano, Fattoria Montepacini (a ca. 1 km, convenzionata).