OSIMO – La lettura è uno strumento fondamentale per stimolare l’immaginazione, la curiosità e lo sviluppo cognitivo. Per sensibilizzare sull’importanza della lettura multisensoriale come strumento di inclusione e crescita, la Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico promuove un ciclo di incontri dal titolo “Toccare per leggere: un viaggio nel mondo dei libri tattili”.

L’iniziativa, a cura del Centro di documentazione della Fondazione, pone al centro il valore della lettura tattile, essenziale per le persone con sordocecità e pluridisabilità. I libri tattili non sono semplici supporti per la lettura, ma strumenti di autonomia e scoperta, che permettono di esplorare il mondo attraverso il tatto, favorendo la crescita cognitiva e relazionale e l’inclusività. “Toccare per leggere” è rivolto a genitori, educatori, professionisti e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il ruolo dei libri tattili nei percorsi educativi e formativi. Esperti del settore guideranno i partecipanti in un percorso di scoperta sull’importanza della lettura come strumento di crescita intellettiva e

sviluppo delle relazioni interpersonali.

Si terrà il 12 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 “L’importanza della letteratura per l’infanzia”, l’incontro con Silvia Giuliani, fondatrice di Cunegunde APS mentre il 26 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 sarà la volta di Fabio Fornasari, Responsabile Scientifico dell’Atelier Tolomeo presso l’Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna a tenere “Costruire mondi tattili: il libro sensoriale”.

“La lettura è una porta d’accesso alla conoscenza e alla crescita personale. Con questo ciclo di incontri, vogliamo esplorare il potenziale dei libri tattili come strumento di inclusione e crescita per tutti – dichiara Patrizia Ceccarani, Segretario del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Fondazione Lega del Filo d’Oro – Per le persone con sordocecità e pluridisabilità, la lettura tattile è a tutti gli effetti una forma di comunicazione con il mondo esterno, permettendo loro di entrare in contatto con la realtà in modo autonomo e stimolante. È quindi cruciale che la preparazione e la sensibilizzazione sull’uso dei libri tattili coinvolgano tutti, poiché solo così possiamo favorire una reale inclusione, creando ponti tra chi ha accesso a risorse tradizionali di lettura e chi invece dipende da questi strumenti per comunicare e crescere. La lettura tattile non solo

stimola le capacità cognitive e creative, ma favorisce anche un’interazione più profonda e significativa tra le persone”.

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Polifunzionale del Centro Nazionale della Fondazione a Osimo (Via Linguetta, 3 – Osimo) e saranno disponibili anche in modalità online, per garantire un’ampia accessibilità. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria via e-mail entro l’8 marzo per il primo incontro ed entro il 22 marzo per il secondo, scrivendo all’indirizzo e-mail biblioteca@legadelfilodoro.it. Sarà inoltre disponibile un servizio di interpretariato LIS per favorire l’inclusione di tutti i partecipanti rendendo l’iniziativa davvero aperta a tutti.