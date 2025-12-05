Il Comune di Ussita ha accolto la conferenza stampa in cui sono stati presentati gli importanti risultati dei sei appuntamenti che hanno visto protagonisti i comuni della rete in mattinate all’insegna del cammino lento ed esperienze da vivere in natura, per conoscere luoghi, storie e persone a passo lento. Il format ha richiamato centinaia di visitatori e turisti. Il programma, che ora si concentra sull’animazione territoriale natalizia, è stato aperto con il primo evento accolto nel Comune di Monte Cavallo lo scorso 23 novembre. “Sono state mattinate davvero partecipatissime e utili a presentare i nostri territori nel modo più autentico possibile. La nostra rete esiste da tre anni ed è importante dare continuità a progetti come questo che ci vedono lavorare in sinergia per presentare i nostri comuni in periodi di destagionalizzazione, puntando su ciò che abbiamo di meglio da offrire in questi anni intensi della ricostruzione”. Parole della sindaca di Ussita Silvia Bernardini che, nell’accogliere i suoi colleghi amministratori nella sede del Comune per presentare anche gli altri appuntamenti, ha aggiunto che TFF punta molto alla promozione territoriale anche con una accurata campagna di comunicazione. Presente in conferenza stampa la Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale delle Marche Silvia Luconi, che ha dichiarato “Quando i Comuni fanno rete e mettono a terra le progettualità dei bandi che ci sono a livello regionale, questo è uno dei primi successi che si possono raggiungere. È importante anche far conoscere il territorio a chi abita la nostra Regione, aspetto che in alcuni casi si dà per scontato e a chi ancora la Regione Marche non la credeva così bella”. La Luconi ha anche ricordato l’importanza della destagionalizzazione turistica e del turismo esperienziale promosso da questo progetto di rete che può essere anche da stimolo per altri Comuni. Presenti in conferenza stampa anche: la Vicesindaca di Visso Sara Tomani, il Sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli, il Sindaco di Castelsantangelo sul Nera Alfredo Riccioni, il Sindaco di Valfornace Massimo Citracca, oltre al Presidente dell’Associazione Turistica Altonera Francesco Ferranti e la Vicepresidente della Pro Loco Ussita 7.1 Milena Bruni. Assente per altri impegni istituzionali la Sindaca di Serrapetrona Silvia Pinzi. La seconda parte di TFF riparte da Pievebovigliana, Comune di Valfornace il giorno 8 dicembre, dove dalle ore 16,00 in Piazza Vittorio Veneto ci sarà una speciale performance artistica "Un Babbo Natale in più” a cura degli attori Elena Fioretti e Mirco Abbruzzetti di Look Up APS e la consegna delle letterine a Babbo Natale lette dai bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune. A seguire è previsto il concerto Canzoni sotto l’albero con il coro di voci bianche Akademia diretto da Paola Taticchi. Il momento clou sarà l’accensione dell’Albero di Natale con l’iniziativa “Un addobbo una storia”, che vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi delle scuole locali unendo famiglie e associazioni in un gesto simbolico di comunità. Il pomeriggio sarà arricchito dall’ animazione e dal truccabimbi a cura dei volontari del Gruppo 0 – donatori universali di sorrisi -Claun care therapy e rallegrato dalla musica degli zampognari con cioccolata calda e vin brulè offerti dalla Pro Pieve. Sabato 13 dicembre l’attenzione si sposta su Serrapetrona dove alle ore 15,45 nella suggestiva Chiesa di Santa Maria di Piazza si terrà l’incontro esperienziale “Bacca nera… storie di Vernaccia e di profumi “con la profumoterapeuta Roberta Grifantini, un viaggio olfattivo che narra la storia della Vernaccia. Seguirà il Concerto della Corale Vocinsieme gruppo di voci pari femminili diretto da Antonella Malvestiti con un emozionante repertorio Pop e Jazz. Alle ore 17,45 l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza precederà la degustazione della Vernaccia di Serrapetrona DOCG e Serrapetrona DOC a cura della Pro Loco. A Castelsantangelo sul Nera la giornata di domenica 14 dicembre sarà dedicata all’arte e alle sonorità. Dalle ore 15,00 I bastoni artistici di Alfonso, si potrà visitare il laboratorio creativo difronte alla Sala Amici del Trentino dove alle 16,00 è in programma il concerto “Natale FATATO” del Quartetto FATA, con brani eseguiti da flauti in diverse tonalità, per trasportare il pubblico in un universo fiabesco. Alle ore 1700 seguirà la lettura espressiva a cura di Francesca Zenobi che condurrà grandi e piccoli a vivere le atmosfere del Natale. La chiusura in musica sarà alle ore 17,30 con Tommaso Gagliardini in Organillon-carinetto, un suggestivo e innovativo incontro tra sonorità diverse. Visso ospiterà sabato 20 dicembre un appuntamento tra musica d’autore e valorizzazione della cultura dialettale. Alle ore 17,00 si terrà il concerto del Girelli-Matricardi-Sperandio Trio nella Galleria di Piazza Maria Cappa, un elegante viaggio tra i brani più significativi del cantautorato italiano. Alle ore 18,00 è previsto l’evento What you say? con Romina Mitillo e Cristiana Cestola, un viaggio tra parole e memoria viva nell’ambito della mostra MarcheLove “Non è niente”, accolta nella vicina ludoteca. In chiusura per i più piccoli è previsto l’incontro con Babbo Natale. Il programma si conclude a Ussita domenica 21 dicembre con un pomeriggio dedicato alla musica e al teatro per bambini. Alle ore 16,00 nell’ Area Caraceni è previsto il Concerto di Natale del coro di voci bianche Joy choir diretto da Tiziana Muzi. Alle ore 17,00 seguirà il reading teatrale “LA VERA STORIA DELLO SCHIACCIANOCI” con Elena Fioretti, Chiara Spernanzoni e gli allievi del Corso di Teatro di Look Up APS. L’Area Caraceni ospiterà inoltre i Mercatini di Natale, con la musica festosa dell’organetto di Tommaso Gagliardini e il vin brulè a cura della Pro Loco. Per informazioni su tutti i programmi, si può consultare la pagina facebook e instagram Territori Forti e Fluidi e il sito del Comune di Ussita. https://www.comune.ussita.mc.it/progetti-cms/territori-forti-e-fluidi/

Il progetto gode del patrocinio e del contributo dei comuni che compongono la rete, Ussita (capofila), Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Serrapetrona, Valfornace e Visso, della Regione Marche “Let’s Marche” e della Fondazione Carima, del patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Partners sono: l’Associazione Operatori Turistici Altonera, il Consorzio Apistico Provinciale Macerata e il Club per l’UNESCO Tolentino Terre Maceratesi ODV.

La direzione artistica è a cura di Barbara Olmai, ideatrice del format.