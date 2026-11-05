FABRIANO – Sospensiva della sanzione disciplinare di 12 mesi e dell’ammenda di 2500 euro fino alla decisione del giudizio di merito. Le atlete della Ginnastica Fabriano (Ancona) potranno tornare a gareggiare nella prossima tappa del 14 e 15 novembre a Livorno.

Lo ha deciso la Corte federale d’appello della federazione ginnastica d’Italia in merito alle sanzioni inflitte alla società dal Tribunale Federale al termine del procedimento disciplinare relativo a un’indagine sui rimborsi spese indebitamente percepiti dalla società di Fabriano tra il 2022 e il 2025, per un totale di oltre 52 mila euro, somme che nel frattempo sono state restituite dopo i controlli che hanno avviato il procedimento stesso.

Sanzioni anche a livello personale per i vertici della società: la presidente Angela Piccoli ha patteggiato una sospensione di otto mesi e un’ammenda di 700 euro (sentenza n. 10/2026) per omessa vigilanza; per la vicepresidente Maila Morosin, sospensione per 12 mesi; per i consiglieri Alice Bologna, Luca Piergentili e Palmira Tittarelli sospensione per due mesi.

La sospensiva consente alla Ginnastica Fabriano di tornare all’attività agonistica federale. “Questa decisione – scrivono dalla società fabrianese – rappresenta un segnale di grande importanza e restituisce serenità e fiducia a un’intera comunità sportiva. Abbiamo sempre creduto che le ginnaste non dovessero essere penalizzate per vicende estranee al loro impegno sportivo. Nel pieno rispetto della giustizia sportiva e delle decisioni che verranno assunte nel prosieguo del procedimento, oggi vogliamo soprattutto celebrare la possibilità di tornare a gareggiare e di guardare al futuro con rinnovata fiducia” proseguono, ringraziando i commissari Corrado Canafoglia e Angelo Linci, “per la professionalità, la dedizione e il prezioso lavoro svolto in queste settimane. Il loro impegno è stato determinante per il raggiungimento di questo importante risultato”.