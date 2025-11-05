Nelle Marche la ricostruzione privata post sisma ha superato quota 5 miliardi di euro di contributi erogati, segnando una tappa significativa nel percorso di rinascita dei territori colpiti dal terremoto del 2016-2017. I dati aggiornati mostrano oltre 8mila cantieri già conclusi e circa 6mila e 500 ancora in corso in tutta la regione. Il risultato, sottolinea la Struttura commissariale, riflette una forte accelerazione negli ultimi tre anni: al 31 ottobre 2022 la spesa liquidata ammontava a 1,67 miliardi, mentre oggi si contano 3,3 miliardi in più.

In pratica, due terzi dei fondi complessivi sono stati erogati nell’ultimo triennio, a conferma della crescente efficienza del sistema di ricostruzione e della capacità operativa delle strutture regionali. “Questi numeri – afferma il commissario straordinario Guido Castelli – raccontano l’impegno concreto di cittadini, professionisti, imprese e istituzioni. Aver superato i 5 miliardi di euro significa restituire case, comunità e fiducia ai nostri territori”.

“È il segno che la macchina della ricostruzione funziona e che la semplificazione amministrativa produce risultati tangibili”, aggiunge il commissario. Un percorso condiviso anche dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, che parla di “un traguardo frutto del lavoro congiunto tra Governo, Ufficio speciale ricostruzione, Regione e Struttura commissariale, impegnati a garantire tempi certi, qualità e sostegno concreto alla ripartenza delle comunità”.

Secondo le proiezioni, il 2025 si avvia a diventare l’anno record per la ricostruzione privata e produttiva: sono già stati liquidati oltre 1 miliardo di euro e si prevede di superare 1,27 miliardi entro fine anno. Dopo i 969 milioni del 2023 e gli oltre 1,1 miliardi del 2024, il trend conferma una crescita costante e strutturale del processo di ricostruzione.