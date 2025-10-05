FERMO – Dopo un rocambolesco inseguimento sulla statale Adriatica, nel corso del quale è rimasta ferita una donna, la Polizia stradale è riuscita a bloccare un furgone: identificati i tre uomini a bordo del mezzo da lavoro. Erano circa le due di ieri notte quando la Polizia di Stato ha intimato, a Lido di Fermo, l’alt a un furgone. Il conducente, però, si è dato alla fuga sulla Statale Adriatica. Nel tentativo di eludere il controllo dei poliziotti, il veicolo è anche andato ad impattare contro un’auto in transito, causando il ferimento di una donna, fortunatamente in maniera lieve (ha riportato un taglio medicato dai sanitari del 118). Nel corso della fuga, il furgone ha anche perso la ruota anteriore sinistra ma non si è fermato, almeno per qualche chilometro. Bloccati poco dopo, i tre uomini a bordo del mezzo da lavoro sono stati identificati dalla Polizia stradale. Su di loro sono in corso accertamenti.