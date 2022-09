ANCONA – Esordio in campionato anche per l’Ancona che al Del Conero riceve il Siena per il posticipo della prima del girone B. Ieri pareggio senza retti nel derby marchigiano tra Recanatese e Vis Pesaro; sconfitta di misura per la Fermana in casa del Fiorenzuola.

Le formazioni

ANCONA (4-3-3): Perrucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Lombardi, Spagnoli, Di Massimo. All. Colavitto

SIENA (4-3-1-2): Lanni; Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli, Disanto; Meli, Leone, Collodel; Belloni; Disanto, Paloschi. All. Pagliuca

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Note: 3810 spettatori, di cui 2734 biglietti e 1076 abbonamenti

La cronaca

Il Del Conero fa sentire la propri voce sin da subito. Avvio equilibrato in campo. Il primo tiro in porta della gara è di Di Massimo al decimo: dal limite sinistro bloccato da Lanni. Superata la metà del primo tempo, il Siena si fa pericoloso con un colpo di testa di Paloschi parato da Perrucchini. Ancona vicinissima al vantaggio al tramonto del primo tempo: angolo di Paolucci, incornata di Mondonico, ma la palla finisce di un nulla sul fondo. Buoni ritmi, ma all’intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.