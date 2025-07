Un operaio di circa 50 anni, originario di Trani, ha perso la vita, probabilmente a causa di un infarto sui binari nei pressi della stazione di Sforzacosta a Macerata. Lavorava alle dipendenze di una ditta in subappalto per l’elettrificazione della linea Macerata-Albacina. Insieme ad altri colleghi stava lavorando di mattina presto proprio per evitare il caldo di questi giorni. Da giovedì è entrata infatti in vigore l’Ordinanza firmata del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che vieta l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria 12.30 – 16, nei settori agricolo, florovivaistico e della logistica, e nei cantieri edili e stradali.