Risate, musica e la voglia di stare insieme. Lo spettacolo “Una scossa al cuore”, organizzato dall’associazione Unbeatables Odv e patrocinato dal Comune di Ancona e della Regione Marche, mette insieme quattro realtà assai note nel panorama marchigiano e non solo, per far divertire il pubblico ma anche per sostenere una nobile causa, quella del cardio protezione.

Il Night show in programma domenica 16 luglio alla Mole Vanvitelliana alle ore 20.30 vedrà alternarsi sul palco i comici Stefano “Rana” Ranucci e Stefano “Stinga” Calabrese e le band Folkantina e Kurnalcool. Un vero elogio all’”anconetanità” insomma, una serata per divertirsi e allo stesso tempo contribuire a rendere Ancona città cardioprotetta.

Rana, famoso per le sue barzellette, comico genuino e vulcanico è diventato un personaggio cult per gli anconetani. Stinga, performer a tutto tondo diletterà il pubblico con uno spettacolo pieno di comicità dove non mancheranno spunti di riflessione. Quindi toccherà alla musica live dei Kurnalcool, inventori del “Vì Metal” un genere hard rock con testi che raccontano storie alcoliche capitate ai componenti del gruppo ed ai loro amici. La storica band, fondata nel 1986 è riuscita ad imporsi all’attenzione del pubblico sia per la musica suonata che per i temi trattati nelle canzoni, superando con la sua fama anche i confini regionali.

A elogiare il “nettare degli Dei” saranno anche i Folkantina, band fondata nel 2009 ad Ancona, un mix tra folk, rock tradizione popolare e improvvisazione. Si sono esibiti in più di 160 concerti e nel 2022 hanno pubblicato l’ultimo album “Sebbene”, un viaggio nella musica popolare che parte dal cuore delle Marche, attraversa i Balcani e approda in Sudamerica.

Unbeatables Odv nasce nel 2016 grazie all’impegno del suo presidente Simone Ambrosi e riunisce ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite. E’ impegnata ad offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e a sostenere la ricerca scientifica per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa (MCI). L’Associazione si pone come mission di promuovere la prevenzione, di sensibilizzare l’opinione pubblica, di finanziare progetti di ricerca e di offrire assistenza psicologica ai pazienti. Ha già donato al Comune di Ancona numerosi totem salvavita contro la morte cardiaca improvvisa nell’ambito della raccolta fondi “Una scossa al cuore” che vede come testimonial il Ct della nazionale Roberto Mancini.

Coinvolti nel fundraising, attivo sul sito www.unbeatables.it, cittadini e imprese, che possono scegliere di supportare anche una zona specifica o un quartiere della città. Il totem una volta installato diventa una posizione fissa e telecontrollata dal Comune che provvede alla sua manutenzione