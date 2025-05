Sono 17milioni e mezzo di euro i debiti accumulati dall'Inrca di Cosenza a febbraio 2025. L'istituto geriatrico calabrese dipende dalla sede centrale di Ancona che, come sottolineato dal gruppo consiliare Pd della regione Marche sta ancora aspettando di rivedere questi soldi. Cifre che andando indietro nel tempo si stanno accumulando dal 2019 e che probabilmente adesso, sottolineano i consiglieri regionali, potrebbero essere arrivate a sfondare quota 20milioni di euro. Un debito enorme che stando all'accordo siglato a fine aprile tra l'Inrca, la regione Marche e la regione Calabria dovrebbe essere restituito. Ma come detto dalla consigliera Micaela Vitri che si è andata a spulciare i conti dell'Inrca di Cosenza prima e il nuovo accordo poi, sulle modalità e i tempi dei pagamenti nero su bianco non c'è scritto niente.Ma non c'è solo questo. Con la sottoscrizione dell’accordo triennale 2025-2027 la sede calabrese dell'Istituto è stata reinserita nella gestione sanitaria accentrata della Calabria dal 2024, dopo una sospensione che però risale al 2022.