“Anche io sono stato minacciato in questi mesi, diverse volte, pure da medici e infermieri. Non ho denunciato, perché capisco le difficoltà del momento, ritengo sia fisiologico. Non si esprime così il dissenso, ma capisco la contestazione.”. Così pochi minuti fa l’Assessore alla Sanità Saltamartini è intervenuto ai microfoni della nostra Laura Meda in riferimento alle scritte minacciose comparse ieri sui muri della sede della Cgil e del Centro Vaccinale Paolinelli di Ancona. Intervista questa sera nei tg delle h1 19:20 e 20:20

