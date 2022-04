Scritte no Green pass, no vax e offese di vario genere sia contro il premier Mario Draghi, sia contro il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Non solo alla Cgil, un altro raid vandalico, all’insegna della contrarietà al Green pass, si è esteso anche al campo federale Paolinelli, il principale centro vaccinale del territorio. Lunedì mattina sono state notate una serie di scritte dai frequentatori della zona, sul muro della tribuna coperta dell’impianto immediatamente di fronte all’ingresso del hub. “Mancinelli nazista, Governo nazista, Draghi nazista”, si legge. “Questo non è vandalismo, è lotta per i diritti. Chi sostiene il Green Pass è un nazi razzista sanitario”, la rivendicazione. E ancora “Il vero virus è il nazismo, salviamo i bimbi”. La matrice, vergata sulle pareti bianche della tribuna, rimanda a un simbolo di un gruppo No-vax e No-Green pass attivo anche con un proprio canale Telegram. Sull’episodio si stanno intensificando le indagini da parte delle forze di Polizia.

Si pensa alla stessa mano che ha imbrattato anche la sede della Cgil delle Marche, sempre nella zona industriale di Ancona.