PESARO – L’omicidio di Pierpaolo Panzieri, ucciso nella sua casa di Pesaro, in via Gavelli, il 20 febbraio 2023. Nell’udienza di oggi l’accusa ha chiesto 24 anni di pena e tre anni in una struttura protetta psichiatrica per Michael Alessandrini, accusato del delitto.



Secondo la pm, Alessandrini, che aveva confessato l’omicidio o dopo essere stato fermato in Romania al termine di una fuga in auto, agì con crudeltà ma non premeditazione.