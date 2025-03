CANTIANO – Incidente a Cantiano, in provincia di Pesaro-Urbino, dove un’auto questa mattina è caduta nel fiume Burano, precipitando per 4 metri, con all’interno un passeggero che è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Torrette di Ancona, in quanto si trovava in stato di ipotermia. L’episodio, che ha visto intervenire i vigili del fuoco intorno alle ore 12:30, ha riguardato una vettura e due donne adulte. Una di loro, la conducente, è scesa dall’auto che poco dopo sarebbe precipitata nel fiume Burano. Probabilmente a causa della mancanza di attivazione del freno di stazionamento, provocandone la caduta nonostante il guard rail. Proprio su quest’ultimo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto in seguito all’incidente, poiché si ipotizza che non fosse ben fissato o in fase di ristrutturazione, dunque per questo motivo non avrebbe retto l’impatto con l’auto. Dopo il soccorso alla persona sul sedile del passeggero, che era rimasta all’interno della vettura, si è proceduto con l’estrazione del veicolo dal fiume che ha richiesto un intervento di qualche ora.