ANCONA – Sono 24 i cittadini della provincia di Ancona che stamattina in Prefettura ad Ancona hanno ricevuto le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, con decreto del Presidente della Repubblicanel “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. Tra i premiati i nomi di alcune persone molto note come Suor Pia, ovvero Loriana Maria Villani, responsabile della Mensa del Povero di Ancona, e Edoardo Rubini che svolge il servizio di salvataggio a Portonovo. Hanno ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica il capitano di vascello Varo Benucci, ufficiale di Marina; la dott.ssa Emanuela Bertino, fisioterapista anconetana; il dottor Giovanni Bomprezzi, direttore generale della fondazione Caritas di Senigallia; il dott. Alessandro Bozzi, anconetano, terapista di riabilitazione neuropsichiatrica; Giulietta Breccia, di Castelfidardo, dirigente scolastico in pensione; Massimo Candura, luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri di Senigallia.E ancora, i Cavalieri Gianluca Cinti, commissario della polizia di Stato di Ancona; Paolo Fagioli, ingegnere di Ancona, Carlo Lecca, colonnello dei carabinieri; Caro Lenci artigiano tipografo a riposo di Corinaldo; Michele Maria Luchetti Gentiloni, dirigente medico e docente universitario; Maria Elisabetta Megna, tecnico sanitario di Ancona; il dottor Massimiliano Olivieri, vice questore della polizia di Stato; Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino; Graziano Pierucci, di Castelfidardo, tecnico sanitario; Barbara Rotatori, architetto di Corinaldo e dipendente comunale. La lista prosegue con i cavalieri Lorenza Scalini, fisioterapista osimana; Luisiana Sebastianelli, pensionata. Nominati Ufficiale Simona Calcagnini, viceprefetto; Giancarlo Mariani, ragioniere di Falconara marittima e funzionario in quiescenza dal 2015; Italo Tanoni, ex dirigente tecnico ispettivo del Miur ed il ristoratore della baia Edoardo Rubini. Il titolo di Commendatore a Franco Varano, ragioniere di Montemarciano, procuratore speciale del gruppo Mondialpol.