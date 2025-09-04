CASTELRAIMONDO – Un giorno di festa per Castelraimondo: è stata inaugurata la scuola materna paritaria “Manfredi Gravina”, restituita alla comunità dopo i lavori di ripristino con adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

L’intervento, finanziato con 1.967.107 euro provenienti dai fondi della ricostruzione post sisma 2016, ha permesso di restituire ai bambini e alle famiglie una scuola più sicura, moderna e accogliente, con spazi rinnovati, dispositivi all’avanguardia per la sicurezza e piena accessibilità.



“Condivido la gioia della comunità di Castelraimondo per questa inaugurazione – ha dichiarato il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 –. Restituire una scuola più colorata, accogliente e soprattutto sicura significa non solo tutelare i più piccoli, ma anche rafforzare il senso di fiducia di un territorio che guarda al futuro con speranza”.



Il Commissario ha inoltre voluto sottolineare la piena sintonia con le parole dell’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, Francesco Massara, che ha ricordato come questa scuola rappresenti un vero e proprio punto di forza e di memoria per tutta la comunità, segno concreto di una ricostruzione che non è solo materiale, ma anche sociale e familiare. Una storia che ora può continuare attraverso le gambe dei più piccini.



Più in generale nel comune maceratese il percorso della ricostruzione prosegue: su 290 pratiche presentate, 203 sono state concesse, per un importo complessivo di oltre 122 milioni di euro; 81 i cantieri attualmente aperti e 115 quelli già conclusi.