ANCONA – Battuta d’arresto per questa coda estiva settembrina con temporali in arrivo per la giornata di giovedì 5 settembre, specialmente sulla fascia costiera delle Marche, in particolare a partire dalla tarda mattinata di giovedì fino al tardo. La Protezione Civile ha diramato un messaggio di allerta di colore giallo e stando alle previsioni anche il week end sarà caratterizzato da nuvole e tempo incerto.