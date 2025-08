Giorgia Meloni annuncia la zona economica speciale per Marche e Umbria. Stesso regime delle regioni del Sud, di cui gode ad esempio il vicino Abruzzo. Che si traduce per le aziende che investono in semplificazione amministrativa ma soprattutto in credito d’imposta valutato in base alla cifra comunitaria di ogni ogni territorio. E che dovrebbe essere massima proprio per l’area del cratere del sisma del 2016. L’unnuncio nel giorno dell’avvio dei lavori di ammodernamento della Pedemontana Sud delle Marche, parte del programma post-sisma RiViTA per la rigenerazione viaria dei territori appenninici.