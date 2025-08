CAORLE – Note negative per gli atleti marchigiani ai campionati italiani di Caorle. Dopo il successo nella gara inaugurale per Giorgio Olivieri nel lancio del martello, nessuno è riuscito ad avvicinarsi al Podio nelle gare conclusive.



Grandi attese per l’anconetano Gianmarco Tamberi, alla sua seconda competizione stagionale dopo il 2,16 al Golden Gala di giugno, ma il campione marchigiano, nonostante l’incitamento e gli applausi del pubblico si è fermato ad appena 2,07. Doppio errore per lui a 2,12 e poi ancora a 2,16, dove Gimbo sbaglia tutti e tre tentativi ed esce di scena.



Delusione anche per Simone Barontini, da cui ci aspettava un buona performance negli 800 metri dopo il buon secondo posto in batteria. Invece il 26enne anconetano nella finale è arrivato ultimo con il tempo di 1’52”31.



Nulla da fare in chiave medaglie anche per gli altri marchigiani in gara. L’osimana Angelica Ghergo nei 400 ostacoli si è dovuta accontentare del settimo posto, la fabrianese Sofia Coppari ha chiuso al sesto posto nel lancio del peso, settimo sempre nel lancio del peso Lorenzo del Gatto, nel lancio del giavellotto invece ottavo posto per Gaia Ruggeri, ottavo posto anche per Michele Antonelli nei 10 chilometri di marcia.