TOLENTINO – Incidente mortale questa mattina a Tolentino sulla Provinciale 41 in località Divina Pastora poco dopo le 5.30. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate due auto, una Panda e una Bmw. Nell’impatto la Panda, guidata da un 91enne della zona, è volata in una scarpata a monte della carreggiata, la BMW invece è finita in un campo. Nulla da fare per l’anziano conducente della Panda, morto nell’impatto. Si tratta di Leonello Vitali, residente a Tolentino.



Nessuna traccia invece del conducente della BMW, che è uscito dall’abitacolo e si è allontanato a piedi da solo. Le forze dell’ordine, che stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, stanno cercando di rintracciarlo. Sul luogo del sinistro 118, carabinieri e vigili del fuoco.