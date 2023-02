ANCONA – Nella fiaba che non t’aspetti il brutto anatroccolo è la capolista. Perché dall’altra parte c’è il Cigno vero. L’Ancona batte la Reggiana grazie a una doppietta di Melchiorri, quarto gol in tre partite. Impatto devastante sul campionato dei dorici, all’ ottavo risultato utile consecutivo, nono in casa. Sei vittorie e due pareggi è il ruolino di marcia dei biancorossi e ora il campionato è riaperto.

L’Ancona accorcia un po’ la classifica e si proietta in alto provando a insidiare il secondo posto occupato attualmente dal Cesena. Dopo 16 risultati utili consecutivi e ben 7 vittorie di fila, invece, la Reggiana torna a perdere, capitolando su un campo da sempre molto complicato come il Del Conero. Una bolgia nell’occasione con oltre 5000 spettatori. E subito scaldato dalle sgasate degli uomini di Colavitto. Che fanno paura in avvio con la profondità di Petrella che mette alto il pallonetto per superare in uscita Venturi. Poi anche Moretti non è preciso nell’incursione in area avversaria.

Dorici in controllo, ma alla prima volta che la Reggiana mette i lvisio oltre la metà campo ecco il vantaggio firmato da Hristov sugli sviluppi di un corner. Il gol non ha contraccolpi e l’Ancona pareggia quasi subito: lo scatenato Moretti è atterrato in area da Luciani. Melchiorri dal dischetto fa 1-1. È all’alba del secondo tempo che i biancorossi ipotecano il match. Invenzione di Simonetti, Melchiorri fa lo scavetto e i ritardatari del turchetto a malapena possono esultare dopo 20 secondi dal nuovo inizio della contesa.

Nell’ultima fase del match è Perucchini a salire in cattedra neutralizzando Lanini, Guebre e Lazzari. La Reggiana rimane in dieci per l’espulsione di Hristov. Ancona esaltata ed esaltante.

Recanatese-Imolese 0-0

Si è chiusa a reti inviolate la sfida tra Recanatese e Imolese. Un punto che consente ai giallorossi di salire a quota 26. L’Imolese sale a 20 punti e si porta a +2 sul fanalino di coda Montevarchi, sconfitto oggi per 1-0 a Carrara. Amaro in bocca per la formazione di Pagliari che dopo cinque minuti di gioco si vede assegnare un calcio di rigore per fallo commesso da D’Auria su Giampaolo. In questa occasione viene anche ammonito l’attaccante dell’Imolese. Dagli undici metri si presenta Carpani, il quale però si fa respingere la conclusione da Gian Maria Rossi.

Virtus Entella-Fermana 2-0

La Virtus Entella supera la Fermana per 2-0 conquistando la seconda vittoria consecutiva e la quinta nelle ultime sei. I liguri hanno sofferto di fronte alla freschezza e della squadra marchigiana, ma ha saputo mantenere la tranquillità nei momenti maggiormente difficili costruendo occasioni per segnare, trovando la rete del vantaggio con il neo entrato Morosini che poi ha messo il punto esclamativo al quinto di recupero. I gialloblù si mangiano le mani per aver colpito il palo sullo 0-0, ma hanno poco da rimproverarsi per la prestazione offerta.

San Donato-Vis Pesaro 1-1

Termina 1-1 il delicato scontro salvezza tra il San Donato Tavarnelle e la Vis Pesaro: al gol di Marzierli in avvio, ha risposto nella ripresa la rete firmata da Di Paola. Un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai padroni di casa che hanno creato tanto ma non sono riusciti a concretizzare. Per i marchigiani invece è un punto importante che permette alla squadra di Brevi di ottenere il quinto risultato utile consecutivo, mantenendo così la propria imbattibilità.