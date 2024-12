Trattative in corso fino all'ultimo istante per il futuro di Osimo, un lungo estenuante tira e molla , da un parte le promesse di Latini e le parole pro amministrazione delle sue liste civiche dall'altra i dubbi di Pirani sul futuro di questa alleanza, nonostante i tentativi di mediazione dello stesso governatore Acquaroli, un disastro annunciato, dice qualcuno, un disastro che di certo non fa bene a Osimo: qui, spiegano i cittadini, tutto è fermo, quest'anno non si è neppure vista una luce di Natale e il futuro appare quanto mai incerto