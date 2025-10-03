Un passo decisivo per Pescara del Tronto, frazione simbolo del terremoto del 2016 nelle Marche. La Conferenza dei Servizi Speciale ha approvato il progetto per il ripristino delle opere di urbanizzazione e la riconfigurazione morfologica della frazione di Arquata del Tronto, rasa al suolo e dove persero la vita gran parte delle vittime marchigiane della scossa del 24 agosto.

Il via libera consente ora ai residenti di presentare i propri progetti di ricostruzione privata per l’intera frazione, con l’esclusione però delle aree classificate a rischio idrogeologico, dove sarà necessario predisporre specifici interventi di mitigazione.