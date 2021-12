FERMO – Entra in ospedale per essere curato, ma senza mascherina e un coltello serramanico in tasca: attimo di tensione ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale Murri a Fermo. L’uomo ha minacciato i sanitari e poi anche le guardie giurate. Poi quando ha iniziato a frugare nelle tasche per prendere la lama è stato immobilizzato e poi raggiunto da una pattuglia della Polizia. E’ stato portato in Questura, dove è stato denunciato.