Ancona si risveglia con la fiera di San Ciriaco: quattro giorni tra profumi, colori e immancabili disagi per la viabilità. Nuova disposizione il viale, corso Stamira e via 29 settembre. Qui bancarellari delusi per la disposizione schiena a schiena.

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