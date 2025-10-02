ANCONA – Prima il collegamento video con lo streaming in diretta dell’operazione di abbordaggio delle barche della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano, poi un corteo spontaneo che ha bloccato per alcuni minuti il traffico in via Marconi ad Ancona nella serata di mercoledì. Il coordinamento Marche per la Palestina ha annunciato così le mobilitazioni dei prossimi giorni. Tre appuntamenti di mobilitazione a partire dalla giornata di oggi, giovedì 2 ottobre ad Ancona con il corteo dalle 17.00 in Piazza Roma. Mentre già dalle 14 le realtà studentesche del territorio marchigiano hanno indetto l’occupazione della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” ad Ancona.



Il 3 ottobre per lo sciopero generale d’urgenza convocato da parte di Usb e dagli altri sindacati l’appuntamento è al Porto di Ancona ore 16.00 varco Banchina Da Chio (Mole Vanvitelliana). Altri cortei ci saranno a Pesaro, a piazzale Lazzarini, dalle ore 10 alle ore 12, a Macerata, in piazza della Libertà dalle 9,30 alle 12, a San Benedetto del Tronto in piazza dei Bambini del Mondo ore 8. A Fermo ci sarà un corteo con partenza da Terminal Dondero ore 7,30, un corteo anche ad Ascoli Piceno con partenza da piazza Matteotti ore 11 .

Allo sciopero aderisce anche la Rete degli studenti medi delle Marche. “Blocchiamo tutto per la Flottila. Chiediamo lo stop alla complicità, alla fornitura di armi, al silenzio di fronte a un genocidio”, si legge nel comunicato dell’organizzazione studentesca, che invita studenti e cittadini a unirsi alla mobilitazione

Terzo giorno di mobilitazione è sabato 4 ottobre con la manifestazione nazionale per la Palestina a Roma. Tantissime sono le partenze dalla regione marche per partecipare alla mobilitazione nazionale.