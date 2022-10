ANCONA – Dopo l’anticipo della Vis Pesaro, raggiunta 2-2 in casa della Torres in pieno recupero, oggi in campo Ancona, Recanatese e Fermana.

I risultati

ANCONA-MONTEVARCHI 0-1 (Giordani al 43′ pt)

CESENA-RECANATESE 2-0 (Shpendi al 18′ pt, Udoh al 22′ pt)

FERMANA-OLBIA 0-0

TORRES-VIS PESARO 2-2

Le formazioni

ANCONA (4-3-3): Vitali; Mezzoni, Bianconi, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Lombardi, Spagnoli, Di Massimo. All. Colavitto

MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Lischi, Tozzuolo, Gennari, Martinelli; Pietra, Marcucci, Amatucci; Saporiti; Giordani, Kernezo. All. Bencivenni

Arbitro: Mirabella di Napoli

Reti: Giordani al 43′ pt

La cronaca

Squadra che vince non si cambia, Colavitto non lo fa e ripropone l’undici che ha nettamente battuto la Vis. Unica eccezione il rientro di Di Massimo dopo la squalifica per l’infortunato Moretti. Dopo nove minuti la prima conclusione è biancorossa. Destro forte, ma non preciso da fuori area di Paolucci: alto. Ospiti pericolosi poco dopo, ma per fuorigioco viene annullato quello che sarebbe stato il gol del vantaggio. Gara che si accende al minuto 25: miracolo di Vitali su deviazione di testa di Giordani, l’Ancona riparte in contropiede e sul capovolgimento di fronte è Giusti ad allungarsi e deviare in corner un diagonale di Di Massimo. La partita si riassesta sui binari dell’equilibrio, ma nel finale di frazione arriva la rete del Montevarchi. Uscita a vuoto di Vitali, forse viziata da un fallo in attacco, palla che resta viva e il primo a calciarla in rete è Giordani. Al riposo i dorici sono sotto.