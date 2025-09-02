FERMO – Era stato fermato dalla gendarmeria francese al confine con la Spagna. Nel camion, occultato tra i bancali d’olio, celava quasi una tonnellata di cannabis. E ora per un ottantenne residente nel Fermano sono scattate le manette a seguito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

La squadra mobile fermana, infatti, ha ricevuto le generalità dell’uomo, un camionista del 1945, incensurato, il quale, nel mese di dicembre del 2023 era stato fermato alla guida del suo autoarticolato alla frontiera di Boulou, in Francia, proveniente da Alicante (Spagna). A seguito del controllo, gli uomini della gendarmeria francese, avevano rinvenuto, occultato tra bancali di confezioni di olio, un grosso quantitativo di sostanza stupefacente, precisamente 987 chili di cannabis, motivo per cui l’uomo era stato arrestato per traffico internazionale di droga.



Nei giorni scorsi, dopo la sentenza di condanna definitiva a sei anni di detenzione, è stato emesso un mandato di arresto internazionale a carico dell’uomo per “produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti”, con relativa richiesta di estradizione. Così la squadra mobile, coadiuvata dai carabinieri, ha effettuato degli accertamenti e individuato l’abitazione della moglie dell’uomo. Una volta arrestato, l’anziano è stato condotto in questura, e poi al carcere di Fermo.