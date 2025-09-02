SERRA SAN QUIRICO – Una telefonata allarmata ai Carabinieri della compagnia di Fabriano (Ancona), con la quale si segnalava la presenza in strada a Serra San Quirico di un uomo con una pistola. Il pronto intervento della Gazzella, con i militari che sono riusciti a rintracciare l’uomo in breve tempo e a farsi consegnare la pistola, rivelatasi una pistola a gas, replica fedele di una pistola vera.



L’uomo, un 60enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ubriachezza. I fatti sono accaduti nella nottata di ieri. A seguito della segnalazione, i carabinieri hanno immediatamente rintracciato l’uomo segnalato che, seppur pacifico, è apparso in evidente stato di alterazione etilica e che ha inizialmente negato di avere con sé un’arma. I militari, però, hanno proceduto a una perquisizione personale e nella borsa a tracolla dell’uomo è stata rinvenuta una pistola a gas, di tipologia per la quale non è richiesto il porto d’armi (potenza inferiore a 7,5 Joule), ma di forma e caratteristiche esteriori perfettamente assimilabili ad un’arma vera. La pistola finta è stata sequestrata e la persona controllata segnalata all’Autorità giudiziaria per urbiachezza.