Sono 125 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche. Si tratta del 9,4% dei tamponi molecolari testati, vale a dire 125 su su 1322 test. Sono invece 9 i casi positivi agli antigenici su 352 tamponi effettuati, per per un rapporto positivi/testati pari al 3%. Questi ultimi dovranno essere sottoposti a test molecolare.

Il Maceratese frontiera dei contagi odierni

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono così suddivisi: 38 in provincia di Macerata, 24 in provincia di Ancona, 34 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo, 13 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (35 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (39 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

I 125 positivi saltano all’occhio rispetto ai numeri più bassi dei giorni precedenti: in prospettiva, però, confermano una graduale discesa del contagio.

Sono invece 1810 i tamponi nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 7,5%.