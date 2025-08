Doppio risultato a Fiastra: inaugurati il nuovo Urban Park di San Lorenzo al Lago e la sede comunale in via Marconi, le prime opere pubbliche completate dopo il sisma del 2016. Il parco, finanziato con 850mila euro con il Piano Nazionale Complementare al Pnrr, è stato completamente ridisegnato con nuovi giochi, percorsi pedonali, arredi, illuminazione e presto sarà dotato di una recinzione perimetrale per la sicurezza dei più piccoli. La nuova sede del Comune, realizzata con oltre 1 milione di euro gestiti dalla Struttura commissariale, sostituisce finalmente i container provvisori e ospita anche il Centro Operativo Comunale, oltre a nuovi spazi socio-sanitari finanziati con donazioni in arrivo dalla Regione Toscana, tramite la Regione Marche.