Il futuro della Giovane Ancona è adesso. Appena festeggiati i vent’anni di attività, la Società Dorica è pronta a una stagione che segnerà una ulteriore svolta. Nuovissimo impianto sportivo in fase di ultimazione grazie alla vittoria del Bando Periferie (quasi un milione di euro di investimento), lancio della prima formazione Juniores e sviluppo di nuove tecniche di allenamento con la figura del “metodologo”.

Con l’obiettivo principale di avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva, lontano dalla strada e dai videogiochi, e il sogno di coltivare talenti da lanciare nel grande calcio – vedi Pietro Candelari, ultima stella sbocciata dalla Cantera, Nazionale Under 20.

Nel mezzo, una striscia record di oltre dieci anni di qualificazioni consecutive alle fasi regionali con Allievi e Giovanissimi, impreziosita con due vittorie assolute (gli Allievi nel 2019 e i Giovanissimi nel 2023). Risultati importanti, per una scuola di calcio che non rappresenta un quartiere specifico, vista la sua posizione baricentrica tra Ancona e Osimo, ma accoglie tanti bambini e ragazzi da diverse zone dell’Anconetano, senza distinzione, perché il calcio è di tutti.

Il bello viene adesso: “Abbiamo intenzione di continuare a crescere e migliorare insieme ai nostri ragazzi – spiega il Coordinatore Tecnico Sandro Santini, affiancato dai Mister Impiglia e Lucarini – per questo stiamo completando il percorso del nostro settore Giovanile con la nostra prima Juniores. Sarà allenata da Mr. Davide Finocchi, che conosciamo bene e gode della nostra stima. Inoltre stiamo ultimando gli accordi per una collaborazione con una prima squadra”. Mister Santini conferma che i lavori del nuovo impianto allo Stadio Caldaroni dell’Aspio, la casa della Giovane Ancona, sono già partiti: “I nostri ragazzi disporranno, già da settembre a partire da questa stagione sportiva, di un campo da gioco sintetico di nuova generazione di dimensioni superiori alle precedenti, con rifacimento delle strutture di accoglienza e una grande attenzione all’ambiente. Nuovi spogliatoi, ampi parcheggi, impianto di rigenerazione solare. Insomma i ragazzi verranno al campo in un ambiente ecologico e moderno”.

La stagione è di fatto ai nastri di partenza: “Abbiamo organizzato degli “Open day” per raccontare la nostra filosofia di campo e di educazione sportiva per le categorie esordienti e pulcini il 22 luglio, per i giovanissimi il 24 e per gli allievi il 28 presso il campo federale Paolinelli (visti i lavori al Campo dell’Aspio, ndr). Per arricchire e coordinare la proposta tecnica, abbiamo introdotto la figura del metodologo, affidata a Lorenzo Tuzza, al fine di assicurare il percorso di crescita migliore possibile per i ragazzi. La Giovane Ancona, seguendo le indicazioni di Lorenzo, si affida ad un metodo e ad una struttura, che ne consenta la messa in pratica, con l’obiettivo di coordinare e collegare le varie categorie. Il metodo seguito è quello “integrato spagnolo” proposto con sedute svolte a stazioni, in piccoli gruppi (10 allievi), ognuno dei quali è seguito da un istruttore. Inoltre in ogni seduta si inseriscono e si sviluppano lavori incentrati sui duelli (gli 1vs1) che caratterizzano sempre di più il gioco moderno”.

“L’ obiettivo – conclude Mister Santini – è crescere nel tempo rendendo i ragazzi autonomi nel gioco e sempre più performanti rispettando i tempi e i bisogni dei bambini e ragazzi. Colgo l’occasione – conclude Santini – per fare un grande in bocca al lupo al nostro Andrea Giordani, cresciuto tra le fila della Giovane Ancona, che dopo un importante percorso al Perugia farà parte della prima squadra dell’Ancona per il prossimo campionato di Serie D. E’ un onore vedere un nostro giovane indossare la maglia della prima squadra della nostra città”.

Info e contatti: Segreteria Giovane Ancona Calcio – tel: 071804349 – www.giovaneancona.it – segreteria@giovaneancona.it – giovaneancona@pec.it