OSTRA – I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del pomeriggio a Pianello per un incendio che ha coinvolto un campo di stoppie, alberi ed arbusti presenti nella zona. Sul posto sono intervenute le squadre VVF di Senigallia, Arcevia, autobotti in da supporto da Jesi e Ancona compresa la squadra VVF AIB (Anti Incendio Boschivo) di Fabriano con il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) in convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi. Sul posto anche l’elicottero AIB regionale che ha effettuato 14 lanci di acqua. Le squadre VVF hanno spento le fiamme, che si sono avvicinate anche alle abitazioni presenti nella zona, e sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica. A supporto di tali operazioni anche le squadre abilitate della protezione civile.