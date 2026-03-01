Non riesce alla Lube l’impresa di Supercoppa contro Verona, gli uomini di Medei nella Semifinale in Friuli subiscono l’aggressività dei veneti e perdono in quattro set uscendo prematuramente dalla due giorni di gare. Sono i dettagli spiega Coach Medei a fare la differenza, specialmente nei primi due set persi ai vantaggi. La Lube si rialza nel terzo set che porta a casa per 25 a 17 ma crolla nella parte finale del quarto che di chude 25 a 21 per gli scaligeri.
I cucinieri torneranno in campo domenica 8 marzo alla BTS Arena contro Trento per Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off, primo atto di una serie al meglio delle cinque gare.