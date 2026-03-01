“Blocchiamo il pacchetto sicurezza. Contro lo Stato di polizia, solo le lotte liberano”. È il testo dello striscione che apre il corteo ad Ancona, organizzato dai Centri sociali delle Marche, contro il decreto sicurezza del governo. Una manifestazione alla quale hanno aderito anche il Coordinamento Marche per la Palestina e l’Unione dei portuali autonomi dorici (Upad).

Bandiere della Palestina, fumogeni rossi e cori per Gaza tra le strade del centro della città. Centinaia le persone che sfilano. Il corteo è iniziato in piazza del Plebiscito e termina in piazza Roma.